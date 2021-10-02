Про це він заявив під час міжнародної безпекової конференції у Вісбю (Готланд, Швеція).
Політик зазначив, що Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.
Він додав, що Європейський Союз та Захід мають перестати намагатися “не ображати Путіна”, а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Порошенко закликав продовжувати й посилювати політику санкцій проти Росії як країни-агресора.
“Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, півкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, в тому числі в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії”, – сказав Порошенко.
Окрім Порошенка, в конференції беруть участь експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене, директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн.
- П’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету нашої країни з часу проголошення незалежності в 1991 році.