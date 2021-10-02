П’ятий президент України Петро Порошенко закликав лідерів західних країн перестати намагатися "не ображати Володимира Путіна" (президента Росії), але жорстко протистояти деструктивним діям Росії.

Про це він заявив під час міжнародної безпекової конференції у Вісбю (Готланд, Швеція).

Політик зазначив, що Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.

Він додав, що Європейський Союз та Захід мають перестати намагатися “не ображати Путіна”, а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Порошенко закликав продовжувати й посилювати політику санкцій проти Росії як країни-агресора.

“Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, півкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, в тому числі в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії”, – сказав Порошенко.

Окрім Порошенка, в конференції беруть участь експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене, директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн.