П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє пресслужба партії.

“Я хотів би нагадати, що рівно рік тому попередній уряд Зеленського розпродав за безцінь всі засоби захисту, залишивши людей – вчителів, лікарів, людей похилого віку абсолютно без масок, без засобів захисту, що спричинило дуже серйозні наслідки. Дещо пізніше ми мали жахливу ситуацію, коли ми погодилися на те, щоб сформувати антиковідний фонд, кошти були зібрані з місцевого самоврядування, з культури, з науки, лежали мертвим вантажем без того, щоб бути спрямованими на закупівлю тестів, вакцин, обладнання, кисню і обладнання ліжок”, – нагадав Порошенко.

Він зауважив, що Україна заплатила життями людей за злочинну бездіяльність влади.

“Рік тому нас проінформували про те, що країна має десятки мільйонів тестів, і це була брехня. Влада України фальсифікує статистику за рахунок обмеження тестів. Нещодавно отримана переписка між Офісом президента і Міністерством закордонних справ, яка свідчить, що в травні минулого року Європейський Союз пропонував Україні взяти участь у фінансуванні шляхом невеликого внеску на закупівлю вакцин. І оскільки кошти потрібно було цій владі спрямовувати на “велике крадівництво” з відкатами, закупівля вакцин не була профінансована. Сьогодні Україна залишилася чи не єдина серед країн, де ще не почалася вакцинація”, – зауважив Порошенко.

Він додав, що стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни.

“Пункт перший – це тотальне тестування. Після цього – ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені киснем”, – наголошує Порошенко.

За словами політика, з урахуванням тих, хто вже перехворів і має антитіла, кількість громадян, які потребують першочергової вакцинації, скоротилась.

“Ми маємо до вересня завершити вакцинацію, і зараз уряд має забезпечити якомога швидше розпочати вакцинацію безпечними ліками”, – наголошує Порошенко.

Він також зазначив, що необхідно за прикладом програми “Доступні ліки” обмежити максимальну ціну на тести і на медикаменти.

Крім того, “Європейська Солідарність” ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням від ковіду.

“Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг – хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику”, – говорить Порошенко.