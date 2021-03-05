Про це йдеться в його заяві, опублікованій пресслужбою партії.

Як повідомлялося раніше, 6 березня Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини.

На переконання Порошенка, це рішення “значною мірою бездіяльністю Зеленського”.

“Те, що Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок — обвинувачувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника “ПриватБанку”, — зазначив він.

П’ятий президент наголосив, що впродовж останніх двох років Коломойський мав токсичний та небезпечний вплив на внутрішній розвиток країни. І тепер, вважає Порошенко, Зеленському час відхреститися від свого політичного ти бізнес-партнера.

“Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна? Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана. Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів “Кварталу 95”. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам”, — наголосив він.

На переконання Порошенка, українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. “Європейська Солідарність” готова підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів.