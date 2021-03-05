Про це йдеться в його заяві, опублікованій пресслужбою партії.
Як повідомлялося раніше, 6 березня Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини.
На переконання Порошенка, це рішення “значною мірою бездіяльністю Зеленського”.
“Те, що Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок — обвинувачувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника “ПриватБанку”, — зазначив він.
П’ятий президент наголосив, що впродовж останніх двох років Коломойський мав токсичний та небезпечний вплив на внутрішній розвиток країни. І тепер, вважає Порошенко, Зеленському час відхреститися від свого політичного ти бізнес-партнера.
“Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна? Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана. Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів “Кварталу 95”. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам”, — наголосив він.
На переконання Порошенка, українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. “Європейська Солідарність” готова підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.
- У грудні стало відомо, що Мін’юст США подав позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова. Їх звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо. У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі та Техасі.