П’ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко зустрівся з журналістським колективом телеканалу "Прямий", власником якого він став днями, та закликав його зберігати проукраїнський курс.

Про це повідомляє “Прямий“.

У вівторок, 23 лютого, Петро Порошенко провів зустріч з медійниками “Прямого”. Він запропонував їм скласти та підписати Угоду про засади редакційної політики – за зразком тієї, яку 18 років тому було підписало з “5 каналом”.

Порошенко подякував співробітникам каналу та закликав зберігати проукраїнський курс.

“Ви – проукраїнські журналісти, і ви точно проводите проукраїнську політику. Проводите – і я дуже дякую за це – вже багато років політику протидії російському інформаційному впливу в інформаційному полі України. Це є ваша робота, і те, що ви є лідерами, означає, що вас дивляться і вам довіряють. Ми маємо забезпечити захист українськості в інформаційному ефірі країни. Бо крім вас і деяких ваших колег, яким я дуже вдячний, на сьогодні це мало хто робить. На жаль”, – зазначив політик.

Також Порошенко подякував журналістам за те, що майже 2 роки канал працює в умовах тиску з боку влади.

“Всі пам’ятають, коли була інавгурація Зеленського – 20 травня 2019 року. Але не всі знають, коли була порушена перша кримінальна справа – не проти каналів Медведчука – на це їм потрібно було 2 роки. А 19 травня 2019 року перше, що зробив Зеленський на своїй посаді – він дав доручення Трубі знищити “Прямий” канал. І ви не здалися попри тиск, спробу арештів рахунків, обшуки, тиск на журналістів”, – зазначив Порошенко.

Крім цього, Порошенко подякував міжнародним партнерам і послам Великої Сімки за захист “Прямого” від переслідувань, і застеріг правоохоронців від цього.

“Ми ще раз звертаємося з проханням – не ганьбіться і закрийте кримінальні справи проти найбільш ефективного проукраїнського лідера інформаційного ринку — “Прямого”, – резюмував лідер “ЄС”.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер “ЄС” Петро Порошенко 18 лютого купив телеканал “Прямий”. За його словами, на найближчому засіданні РНБО планували ввести санкції проти власника цього телеканалу Володимира Макеєнка, утім цього зроблено не було.

Порошенко наголосив, що спроба закриття телеканалу “Прямий” стала б “червоною лінією” для влади Володимира Зеленського.

Зеленський та “Прямий”

9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.

В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.

У коментарі “Детектор-медіа” ведучий заявив, що справу розслідують з жовтня 2019 року нібито через пародію на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин. За словами телеведучого, Президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати частину листування між Євгенією Кравчук, яка є заступником голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою — головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова. “Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай у п’ятницю запросимо його, і пресслужба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.