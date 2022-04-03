П'ятий президент України Петро Порошенко закликав екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів у Київській області з метою показати всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.

Про це Петро Порошенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

П’ятий президент стверджує, що доля мирних жителів міст і селищ Київської області, яких, беззбройних, убили росіяни – це доля, яку режим президента РФ Володимира Путіна підготував для всієї України, якщо ми здамося.

“Путін, як і Сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу”, – констатував Порошенко, і додав, що ми все одно переможемо.

Петро Порошенко закликав скликати засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому Україна має показати факти геноциду з боку режиму Путіна та домогтися реакції з боку міжнародної спільноти. Також політик запропонував направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду.

“Докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з Росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ”, – наголошує Порошенко.

Після цього, на думку п’ятого президента, увесь світ має ще раз подумати, чи бажає торгувати з “кривавим м’ясником путіним”, укладати будь-які угоди та будувати майбутнє. Він додав, що єдиний можливий шлях для безпеки, як України, так і світу – це депутінізація Росії.