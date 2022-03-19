П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що президент США Джо Байден повинен відвідати Україну під час перебування в Європі на саміті НАТО в Брюсселі наступного тижня.

Про це повідомляє CNN.

“Чому б — мій дуже хороший друг, дуже хороший друг України Джо Байден, лідер глобального світу, який зараз демонструє лідерство — чому б йому не приїхати сюди наступного тижня як символ нашої солідарності ?”, — заявив Порошенко, одягнений у військовий жилет і в оточенні військових у Києві.

Як повідомляли у Білому домі, президент поїде до Брюсселя для участі в саміті НАТО 24 березня, а також приєднається до засідання Європейської ради.

“Це був би надзвичайно правильний крок для демонстрації, весь світ разом з нами проти Росії”, — додав Порошенко.

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, під час саміту НАТО Байден “обговорить поточні зусилля зі стримування та оборони” і підтвердить відданість США своїм союзникам по НАТО.

Порошенко також назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним маніяком” і сказав, що українці мають “куленепробивну єдність”. Водночас він закликав посилити санкції проти Росії.

“Нам потрібно зробити додаткові кроки для посилення санкцій і збільшення постачань зброї Україні, щоб Путін повернувся до Росії”, — наголосив він.

За словами Порошенка, українці борються не тільки за українську землю, але й за європейську безпеку, свободу і демократію, за глобальну безпеку та за Сполучені Штати.

Також Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFMTV закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для примушення Путіна до миру.

“Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню — це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація — ніяких компромісів коштом України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю”, — зауважив п’ятий Президент.

Він порекомендував не вірити Путіну, адже він жодного разу не дотримався тих зобов’язань, які брав на себе.

За його словами Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність.

“Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров‘ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, — глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони — в тому числі й країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш”, — сказав він.

Порошенко акцентував, що якщо Путін не зупиниться та не відведе війська, Захід має робити санкції жорсткішими. Зокрема збільшувати військову допомогу Україні, робити українське військо потужнішим.