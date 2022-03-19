Про це повідомляє CNN.
“Чому б — мій дуже хороший друг, дуже хороший друг України Джо Байден, лідер глобального світу, який зараз демонструє лідерство — чому б йому не приїхати сюди наступного тижня як символ нашої солідарності ?”, — заявив Порошенко, одягнений у військовий жилет і в оточенні військових у Києві.
Як повідомляли у Білому домі, президент поїде до Брюсселя для участі в саміті НАТО 24 березня, а також приєднається до засідання Європейської ради.
“Це був би надзвичайно правильний крок для демонстрації, весь світ разом з нами проти Росії”, — додав Порошенко.
За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, під час саміту НАТО Байден “обговорить поточні зусилля зі стримування та оборони” і підтвердить відданість США своїм союзникам по НАТО.
Порошенко також назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним маніяком” і сказав, що українці мають “куленепробивну єдність”. Водночас він закликав посилити санкції проти Росії.
“Нам потрібно зробити додаткові кроки для посилення санкцій і збільшення постачань зброї Україні, щоб Путін повернувся до Росії”, — наголосив він.
За словами Порошенка, українці борються не тільки за українську землю, але й за європейську безпеку, свободу і демократію, за глобальну безпеку та за Сполучені Штати.
Також Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFMTV закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для примушення Путіна до миру.
“Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню — це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація — ніяких компромісів коштом України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю”, — зауважив п’ятий Президент.
Він порекомендував не вірити Путіну, адже він жодного разу не дотримався тих зобов’язань, які брав на себе.
За його словами Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність.
“Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров‘ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, — глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони — в тому числі й країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш”, — сказав він.
Порошенко акцентував, що якщо Путін не зупиниться та не відведе війська, Захід має робити санкції жорсткішими. Зокрема збільшувати військову допомогу Україні, робити українське військо потужнішим.
“Все залежить від нас з вами. Не перекладайте нічого на Путіна. Повчіться в українців, у нас. Якими рішучими ви маєте стати. Це наша спільна війна — і я твердо переконаний, це буде наша з вами спільна перемога”, — резюмує Петро Порошенко.
- Раніше Порошенко зазначив, що засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах, які провокують внутрішні конфлікти в Україні, та закликав громадян до єдності.
- Водночас за словами речника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови Ердоганом виклав кілька вимог для досягнення припинення вогню з Україною.
- Зокрема міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров негативно зреагував на пропозицію польського уряду скерувати до України миротворчу місію НАТО. Він також безпідставно звинуватив Польщу у бажанні “взяти під контроль Західну Україну та Львів”.