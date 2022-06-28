Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.
Він зазначив, що у результаті зустрічі, українська сторона отримала повну підтримку депутатів всіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін повний українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей.
“Україна потребує трьох речей – зброї, зброї і зброї. Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини РФ – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські ублюдки опинилися якнайшвидше за ґратами”, – зазначив політик.
Порошенко наголосив на важливості лідерства Німеччини в Європейському Союзі, яка забезпечує єдність та солідарність з Україною.
Також на зустрічі обговорили допомогу ФРН у питаннях поглиблення реформ, необхідних для вступу України в Євросоюз, оскільки статус кандидата, який отримали 23-го червня, має бути підкріплений фактично щотижневими діями у запровадження реформ.
- Нагадаємо, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у Берліні (Німеччина) зустрівся з головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофером Хойсгеном. Вони обговорили проблеми, пов’язані з російською агресією, протидією їй та післявоєнним відновленням України.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Також президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів посилити оборонну підтримку для України та санкційний тиск на РФ.