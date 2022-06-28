Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з депутатами провів зустріч у німецькому Бундестазі з Комітетом у європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером. Він закликав німецьких партнерів суттєво збільшити постачання зброї в Україну, посилити санкції проти РФ і допомогти притягнути путінський режим до відповідальності за злочини проти нашого народу.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Він зазначив, що у результаті зустрічі, українська сторона отримала повну підтримку депутатів всіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін повний українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей.

“Україна потребує трьох речей – зброї, зброї і зброї. Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини РФ – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські ублюдки опинилися якнайшвидше за ґратами”, – зазначив політик.

Порошенко наголосив на важливості лідерства Німеччини в Європейському Союзі, яка забезпечує єдність та солідарність з Україною.

Також на зустрічі обговорили допомогу ФРН у питаннях поглиблення реформ, необхідних для вступу України в Євросоюз, оскільки статус кандидата, який отримали 23-го червня, має бути підкріплений фактично щотижневими діями у запровадження реформ.