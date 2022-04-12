Міжнародна спільнота має розслідувати злочини режиму президента РФ Володимира Путіна проти України, українців і притягнути їх до відповідальності. Зокрема, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" закликав доєднатися до цього експертів з американського Федерального бюро розслідувань.

Про це Петро Порошенко сказав в етері телеканалу CNN.

П’ятий президент нагадав, що французька жандармерія у Києві і допомагає збирати докази. Він запропонував Сполученим Штатам надати Україні експертів ФБР, які б допомогли із розслідуваннями і надали ваги, прозорості цим розслідуванням.

Порошенко наголосив, що необхідно знайти усіх, щоб кожен учасник цих злочинних, антигуманних подій міг понести відповідальність за скоєне в Україні.

Згадав Петро Порошенко також про Маріуполь, про його блокаду росіянами, тотальне знищення міста та його жителів. За розміром він порівняв місто з Новим Орлеаном і наголосив: жертвами російської агресії там можуть стати десятки тисяч українців. Політик наголосив, що наразі, навчені Бучею та реакцією світової спільноти на злочини РФ у деокупованій Київській області, росіяни докладають зусиль для того, щоб максимально приховати масштаби винищення українців у Маріуполі.

“Нас хочуть вбити тому, що ми маємо свою країну, а вони хочуть стерти Україну з карти світу. В цій ситуації абсолютно необхідним є створення спеціального кримінального трибуналу”, – переконаний Порошенко.

Він також додав, що Україна потребує зброї та безпосередньої участі іноземних, зокрема американських політиків. Політик подякував американським журналістам, які зараз в Україні на весь світ розповідають правду про те, що тут відбувається.