П’ятий президент України Петро Порошенко подякував США за лідерство в підтримці України й постачанні зброї. За його словами, наразі Україна потребує ще більше озброєння, і закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про ленд-ліз на зразок американського.

Про це сказав в етері американського телеканалу MSNBC.

Порошенко заявив, що лідерство американського президента Джо Байдена, Конгресу США, народу Сполучених Штатів дуже допомагає українцям, проте зброї ніколи не буває достатньо.

Він розповів, що нещодавно повернувся з Бахмута на сході України, де зараз тривають важкі бої. Також лідер партії “Європейська Солідарність” побував в Італії, де разом із командою придбав сучасні бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Також Порошенко наголосив, що ЗСУ потребують гаубиць М777, реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійських систем, дронів, ракет.

Попри міць українських захисників, на жаль, Росія все ще має на окремих напрямках фронту й у двадцять разів перевагу над нами. П’ятий президент зазначив, що лише професіоналізм та сильна мотивація українців допомагає захищатися від ворога.

Водночас він наголосив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб Акти про ленд-ліз були схвалені й в інших країнах НАТО: “Постачання новітніх систем протиповітряної та протиракетної оборони. Новітніх радарів. Тримаємо кулаки, щоб отримати також і винищувачі, хоча б колишні радянські, для яких у нас уже є найкращі у світі пілоти”.