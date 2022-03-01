Про це заявив Порошенко у Facebook.
Закликаю лідерів країн Євросоюзу, США, Канади, інших дружніх країн приїхати до Києва та взяти участь у Марші єдності та солідарності з Україною”, – наголосив Порошенко.
За його словами це був би потужний сигнал підтримки українського народу “у ці складні часи”.
Він згадав, як у 2008 році, коли Грузії загрожувало російське бомбардування та вторгнення Президент України Віктор Ющенко та деякі інші лідери держав прибули до Тбілісі.
Україна чинила так само, коли солідарності потребували наші друзі. У 2008 році наш Президент разом з низкою колег відвідав Тбілісі, коли столиця Грузії перебувала під загрозою російських бомбардувань і вторгнення”, – зауважив п’ятий Президент.
- Нагадаємо, що наразі Європейський парламент розглядає заявку України на вступ в Європейський Союз. Голосування за остаточний варіант резолюції має відбутися орієнтовно о 16.30.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.
- Європейський Союз проведе дебати щодо питання про вступ України до блоку.
- Також Президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.
- Нещодавно генштаб ЗСУ опублікував перелік держав та заяв їхніх лідерів, які підтримали Україну наданням зброї в ході російсько-української війни.