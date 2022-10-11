П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав допомогти Україні у протистоянні Росії, яка вчора атакувала майже усі міста нашої держави.

Про це повідомив Порошенко на сторінці у Facebook.

П’ятий президент зустрівся з пані Послом США Бріджит Брінк у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета. Він наголосив на необхідності підтримки України в умовах такої жорстокої агресії та атак мирного населення з боку Росії.

“На місці розстріляного російськими нелюдами дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки. Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО – все це і є шлях до миру та наша формула перемоги”, – заявив Порошенко.

Про те саме – зброю для захисту українського неба – Петро Порошенко в етері французького телеканалу LCI попросив держав-учасниць “Рамштайну”. Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 12 жовтня у Брюсселі.

“Група країн-учасниць “Рамштайн” – це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони”, – заявив Порошенко.

Він також закликав негайно надати Україні членство в НАТО, наголосивши, що Альянс є для нашої держави найкоротшим шляхом до миру.