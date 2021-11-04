Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко подякував колегам у Раді за підтримку закону про закупівлю кисневих станцій та закликав негайно підписати цей закон.

Про це Порошенко заявив з трибуни Ради під час пленарного засідання.

Під час свого виступу після ухвалення закону про кисневі станції у лікарнях Порошенко зауважив, що необхідно жорстко контролювати, за якими цінами влада здійснюватиме закупівлю, оскільки це кошти платників податків.

“Дуже важливо прослідкувати ціни, за якими купуються станції. Бо я дуже добре пам’ятаю, що коли мій благодійний фонд купляв кисневі концентратори по 20-25 тисяч гривень, влада їх купляла по 39 тисяч, крадучи кошти платників податків”, – зазначив Петро Порошенко.

Закон передбачає створення нової бюджетної програми “Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я”, а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.

Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора кисневої станції.

Забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.