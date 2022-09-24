П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошнко закликав німецьку владу надати Україні більше зброї для протистояння з російським агресором.

Про це він заявив в етері Deutsche Welle.

За словами українського політика, саме озброєння є найкоротшим шляхом до миру, адже російський агресор розуміє лише мову сили.

“Путін йде настільки далеко, наскільки йому дозволяють. Друге – не довіряйте Путіну. Путін у переговорах ніколи не дотримував свого слова. Він розуміє тільки силу, нашу силу. Тому сила української армії, єдність українського суспільства та народу, сильна коаліція у світі, яка підтримує Україну та єдність, точно зупинить Путіна”, – наголосив Порошенко.

Він додав: чим більше Україна отримає зброї, тим швидше закінчиться повномасштабна війна.

“Іншого шляху не існує, шлях компромісу Путін не розуміє”, – сказав Порошенко.

За словами політика, можливості для дипломатичних перемовин закінчуються і тепер найкращим дипломатом стали ЗСУ, яких підтримують союзники.

“У цій ситуації нам точно потрібні німецькі танки, німецька амуніція, ми дуже дякуємо за німецьку артилерію. Будь ласка, допоможіть нам врятувати вас, допоможіть нам і Європі. Допоможіть нам виконувати нашу спільну роботу. І даючи Україні танки, підтримуючи українські Збройні Сили, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку”, – резюмував Порошенко.