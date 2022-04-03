Про це повідомили в пресслужбі “ЄС”.
П’ятий президент в інтерв’ю норвезького телеканалу V також закликав не дозволяти російським кораблям заходити в норвезькі порти. За його словами, якщо країна наростить видобуток нафти та газу, то стане реальним замінити російські енергетичні ресурси, і у такий спосіб припинити фінансувати Росію.
“Ми зараз перебуваємо у Києві, а позаду мене можна побачити житлові будинки, що зазнали обстрілів російськими крилатими ракетами. Це звісно призвело до численних жертв серед цивільного населення. Оце і є путінський стиль війни, катастрофічної війни”, – зазначив Порошенко.
Голова “ЄС” подякував норвезькому уряду за прояв солідарності та військовій допомозі. Він наголосив, що наразі Україні допомогла б зброя та їхні системи протиповітряного захисту та протиракетні системи.
- Нагадаємо, Велика Британія хоче постачати зброю для Одеси. Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що вони планують таке для підриву планів Путіна на півдні України.
- Норвегія анонсувала передавання Україні більшої кількості зброї для захисту. Зокрема кількість протитанкового озброєння досягне 4 тисяч одиниць.
- Співробітництво із Росією припиняє найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor. Вони більше не будуть торгувати із РФ нафтопродуктами.