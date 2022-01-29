Про це повідомляє The Times.

Путін сприймає себе між імператором та Богом. Він думає, що може робити все, що хоче. Він хоче відтворити “другу версію” Радянського Союзу, в якому Україна є лише частиною пазлу, без якої не може існувати мапа”, — зазначив Порошенко.

Він зауважив, що у цій ситуації його прикладом є Вінстон Черчилль, який на початку Другої світової війни був критично налаштованим до своїх опонентів, однак створив уряд національної єдності.

Багатьом українським політикам слід дуже уважно вивчити британську історію та врахувати, що Черчилль є надзвичайно популярним в Україні. Зеленський – мій опонент, але Путін – ворог України. Я готовий підставити плече уряду та Президенту, щоб підтримати Україну”, — заявив політик.

В інтерв’ю він описав звинувачення проти себе як “незаконні”, Порошенко сказав, що

національна єдність необхідна для того, щоб амбіції Президента Путіна були знешкоджені.

Я не можу сказати, що мені подобається Зеленський і я впевнений, що не подобаюсь Зеленському. Але це не цікавить український народ. Вони хочуть побачити — коли Путін буде перед нашими дверима — нашу єдність. І зі свого боку я готовий її продемонструвати”, — наголосив лідер партії “Європейська Солідарність”.

Також Порошенко закликав інших членів НАТО брати приклад з британських та американських постачань зброї, якщо не для вирівнювання дисбалансу, то принаймні для зміни розрахунків Росії.

Маючи унікальний досвід з 2014 року, я можу сказати, що українські солдати можуть творити дива. Їх краще забезпечити негайно, аніж потім. У 2022 році всі розуміють, що в цій ситуації вони інвестують у свою власну безпеку, а не лише безпеку України. Ніхто не знає де далі можуть з’явитися російські війська. Гельсінкі, Швеція, Норвегія, Балтика, Україна, Польща, Румунія. Так Путін перевіряє слабкість Заходу. Найкраща відповідь — показати, що Захід сильний і єдиний”, — зауважив Порошенко.

Як зазначає The Times, попри те, що з 2014 року українські збройні сили значно збільшили свою потужність та потенціал, їх озброєння та бюджет є незначними у порівнянні з Росією.

Читайте також: Українська армія сьогодні є значно потужнішою, ніж у 2014 році, коли не змогла протистояти анексії Криму Росією. Проте через брак зброї та недофінансування не зможе дати необхідну відсіч Путіну у разі нападу.