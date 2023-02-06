Про це йшлося під час виступу.

Політик наголосив, що економити на армії неприпустимо.

Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців нібито для економії бюджетних коштів. 30 тисяч гривень з військовослужбовців, які навіть картку з собою на фронт не забирають. А бійці ТрО і резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи – те, чого не вистачало”, – пояснив Порошенко.

Лідер політичної партії переконаний, що варто зберегти доплати усім військовослужбовцям, тоді як питання диференціації вирішувати шляхом нарощування розміру виплати.

Окрім цього, під час виступу нардеп закликав парламентарів внести зміни до закону про Конституційний суд і увідповіднити його з європейськими стандартами, додаючи, що раніше поданий законопроєкт “ЄС” відповідав усім вимогам.

Одним із головних питань є формування незалежної судової системи і незалежного Конституційного Суду. Ми мали проголосувати законопроєкт “Європейської Солідарності”, який був повністю узгоджений з європейськими партнерами. Замість цього проголосували інший закон, який відштовхнув євроінтеграцію, – наголосив п’ятий президент.

Він нагадав, що 90% українців підтримують членство нашої держави у Європейському Союзі.

Також Порошенко зауважив щодо необхідності імплементувати закон щодо перейменування РПЦ в Україні, зазначивши, що РПЦ – це “п’ята колона”.

Зауважимо, з 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату. У Міністерстві оборони зауважили, що анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій. У відомстві додали, що для того, аби підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше ніж 20 100 гривень.

Раніше президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.