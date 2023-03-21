П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав до повернення українським військовим виплат розміром у 30 000 грн та негайного погашення борг перед родинами загиблих на фронті.

Про це Петро Порошенко заявив під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради України.

Порошенко виступив перед нардепами незадовго до голосування про внесення змін до Держбюджету України на 2023 рік.

Він зазначив, що у країни, яка воює, не може бути інших пріоритетів, аніж фінансування ЗСУ.

“Це свята святих. Все решта – вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг – але після того, як переможемо”, – наголосив Порошенко.

Політик додав, що українці не розуміють, чому вийшло так, що влада немає коштів на виплати щомісячні виплати захисникам у розмірі 30 000 гривень, однак знаходить кошти на будівництво доріг.

“І на фінансування приватних, наголошую приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші. В марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейерків, до якого повно претензій у суспільства. І навіть у сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошується на порушенні стандартів свободи слова. А він фінансується з державного бюджету”, – додав Порошенко.

Більш того, наголосив Порошенко, держава має борги перед родинами загиблих захисників України.

“Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість – астрономічна. Як ми, живі, допускаємо таку наругу над пам’яттю Героїв?! Та ще й тих, хто віддав своє життя за Україну? І нам з вами треба зараз докласти заходів, для того, щоб негайно погасити цю заборгованість”, – сказав п’ятий президент України.

Він також подякував бюджетному комітету, який врахував поправку Порошенка – Арахамії щодо виділення трьох мільярдів з Резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті.

Водночас політик зауважив, що через рік після подій у Бузковому гаю Херсона, де героїчно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

“Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроєкт, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони”, – сказав Петро Порошенко.