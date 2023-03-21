Про це Петро Порошенко заявив під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради України.
Порошенко виступив перед нардепами незадовго до голосування про внесення змін до Держбюджету України на 2023 рік.
Він зазначив, що у країни, яка воює, не може бути інших пріоритетів, аніж фінансування ЗСУ.
“Це свята святих. Все решта – вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг – але після того, як переможемо”, – наголосив Порошенко.
Політик додав, що українці не розуміють, чому вийшло так, що влада немає коштів на виплати щомісячні виплати захисникам у розмірі 30 000 гривень, однак знаходить кошти на будівництво доріг.
“І на фінансування приватних, наголошую приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші. В марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейерків, до якого повно претензій у суспільства. І навіть у сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошується на порушенні стандартів свободи слова. А він фінансується з державного бюджету”, – додав Порошенко.
Більш того, наголосив Порошенко, держава має борги перед родинами загиблих захисників України.
“Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість – астрономічна. Як ми, живі, допускаємо таку наругу над пам’яттю Героїв?! Та ще й тих, хто віддав своє життя за Україну? І нам з вами треба зараз докласти заходів, для того, щоб негайно погасити цю заборгованість”, – сказав п’ятий президент України.
Він також подякував бюджетному комітету, який врахував поправку Порошенка – Арахамії щодо виділення трьох мільярдів з Резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті.
Водночас політик зауважив, що через рік після подій у Бузковому гаю Херсона, де героїчно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.
“Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроєкт, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони”, – сказав Петро Порошенко.
- У Міноборони розповіли, що “заощадили” близько 100 млрд грн після перегляду порядку виплат надбавок у 30 тисяч грн для військових, які не задіяні у виконанні бойових завдань. Глава відомства Олексій Резніков зазначив, що ці кошти необхідні для забезпечення ЗСУ.
- З 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.
- Міністерство оборони України минулими днями отримало багато запитів пояснити зміни щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Мовиться саме про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень.
- Міністерство оборони України затвердило новий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України у 2023 році.