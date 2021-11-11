П'ятий Президент України та лідер партії "Європейська солідарність" закликав найвище керівництво країни розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу.

Про це він сказав під час брифінгу.

Потреба в розгортанні військ на кордоні з Білоруссю обумовлена міграційною кризою, яка є частиною гібридної агресії, спланованої в Росії, переконаний Порошенко.

“Ситуація погіршується і загострюється на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається спровокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. У жовтні Білорусь проінформувала керівництво ЄС про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів між Білоруссю і ЄС. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі та Литви мова не йшла”, – наголосив він.

П’ятий Президент України певен, що міграційна криза — це лише частина плану, тому керівництво України має зробити певні кроки для протидії.

“Це лише частина плану Путіна по загостренню оперативної ситуації по всьому східному флангу НАТО. Зараз під загрозою атаки знаходяться Польща та Литва. І це є достатньою аргументацією для того, щоб активізувати та за потреби використати потенціал спільної Україно-Польської-Литовської бригади”, – сказав він.

Надалі народний депутат наголосив на потребі в залученні механізму FRONTEX (Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони), а також що Україні слід оперативно посилити понад 1100 кілометрів кордону з Білоруссю. Для цього, за його переконанням, потрібно розгорнути підрозділи ЗСУ уздовж кордону. Також він згадав про санкції.

“Треба посилювати санкції світу, не просто санкції ЄС проти винуватців кризи. Причому не просто персональні санкції, а й секторальні санкції мають бути залучені. Практика показала, що з 2014 року санкції проти Росії є ефективними. І ми маємо зробити сценарій, який дозволить нам посилити тиск на країни-провокатори та країни–агресори”, – заявив П’ятий Президент.

Політик переконаний, що найвище керівництво України має розв’язувати цю проблему спільно та об’єднати зусилля задля захисту країни.

“Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об’єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету. Ми маємо розробити спільну відсіч російської агресії, а також використати поточну ситуацію для того, щоб наші партнери різко наростили військову допомогу Україні – включно з передачею технологій. Це має бути зроблено за лічені тижні. Мої консультації з міжнародними партнерами підтверджують, що вони готові це зробити, але бракує відповідно організованої роботи щодо запитів з українського боку”, – повідомив Порошенко.

На переконання лідера “Євросолідарності”, Україна повинна використати ситуацію для того задля посилення рішучості західних партнерів стосовно надання нашій країні Плану дій щодо членства в НАТО, через важливість України як елемента європейської та глобальної безпеки.