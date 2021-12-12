П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що Україні потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї.

Про це Петро Порошенко розповів в інтерв’ю німецькому виданню “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Петро Порошенко наголосив: Україні потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію. Він також перерахував, що саме нашій державі зараз потрібно від держав-союзників.

“Нам потрібні санкції проти Росії. Друге – Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, зокрема з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари”, – заявив п’ятий президент.

Порошенко переконаний: президент Росії Володимир Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті.

Він також закликав ввести санкції проти “Північного потоку-2”. П’ятий президент наголошує, введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі.

“Північний потік-2” є проблемою для європейської та глобальної безпеки», – зазначив політик.