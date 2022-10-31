Про це політик заявив в етері хорватського телеканалу N1.

Путін намагається змусити Україну до капітуляції через руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Однак українці демонструють надзвичайну стійкість у цій ситуації, зазначив Порошенко.

Проте, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але українці, готові до цього, тому що свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики, зауважив політик.

“І краще бути в темряві, ніж бути рабом”, – наголосив Порошенко.

За його словами, це лише ще один доказ того, що Україна зараз є найбільш єврооптимістичною країною на континенті. Водночас країна розраховує на підтримку європейців, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО.

Він пояснив, що найбільш терміновою має бути допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, і це може допомогти закрити небо. А другий пункт – це критичні об’єкти: генератори, трансформатори для енергетичної інфраструктури.

“Тому що українці, які працюють в енергетичній сфері з певним ризиком для власного життя, знаючи, що ракети прилітають на електростанції, лишаються там і намагаються за надзвичайно короткий час повернути енергопостачання Києву, всій Україні. Але нам потрібні запчастини, які допоможуть нам боротися з енергетичним шантажем путіна”, – заявив п’ятий президент.

Політик подякував Заходу за “Рамштайн” і постачання зброї, але зазначив нині також важливий енергетичний “Рамштайн”, закликавши усі країни-члени організувати це та продемонструвати такий тип солідарності з Україною.

Окрім цього, важливо також засудити російські атаки. Тож Порошенко наголосив на необхідності скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Він переконаний, що протягом короткого терміну російський президент повинен з’явитися за ґратами в Гаазі для розгляду в Міжнародному суді.