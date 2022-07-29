Про це він написав у Facebook.

Порошенко наголосив, що вибух у підконтрольній Росії Оленівці, який забрав життя понад п’ятдесяти українських військовополонених, є “черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів”. Також це порушення Женевської Конвенції про військовополонених, принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку.

Лідер “Європейської Солідарності” заявив, що путінський режим є терористичним і за злочини проти України має бути притягнутим до відповідальності.

Він закликав міжнародних партнерів України, зокрема G7, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини РФ, просувати визнання Росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти неї, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України: “Разом ми маємо зупинити російське чудовисько”, — написав він.