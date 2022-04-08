Порошенко закликав запровадити санкції проти Росатому

П'ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що міжнародні санкції мають поширитися на Росатом, що створює ядерну загрозу для всього світу.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Зокрема, Порошенко переконаний у необхідності запровадження санкцій проти керівництва Росатому та тих працівників цієї компанії, які брали участь у захопленні українських атомних електростанцій.

П’ятий президент відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, в якій понад місяць український персонал був у заручниках в росіян. Лише професійність і самовідданість українських фахівців дали змогу запобігти ядерній катастрофі.

“З 24 лютого по 31 березня росіяни тримали в заручниках і нацгравдійців, яких вони потім забрали полоненими, і персонал станції, який не здався, не передав управління, це дуже важливо”, – зауважує політик.

І саме представники Росатому намагалися перехопити керівництво станції та взяти її під свій контроль.

“Хто-небудь може відповісти, чому Росатом не під санкціями? Чому представники, які були тут, не під санкціями? Чому вони не покарані за створення ядерної загрози світу? Якби не наші хлопці, що б тут було, ніхто не може собі навіть уявити”, – констатує Порошенко.

Він переконаний: питання санкцій проти учасників цього злочину, який ледве не призвів до фатальних наслідків, необхідно терміново розв’язати.

Порошенко нагадав, що Запорізька атомна електростанція досі під окупацією, українські працівники перебувають там під жахливим тиском.