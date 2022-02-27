Порошенко закликав Захід надати Україні більше зброї для протистояння «божевільному агресору»

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.
Він пояснив, що ця війна стосується не лише про Україну, а й Західні країни тому, що ніхто не знає де Путін з’явиться завтра.
І саме тому ваша допомога, ваша ефективна протидія путінській агресії є такою життєво важливою для нас, українців. Для нас, які перебувають ось тут, лише за два кілометри від російських військ”, – наголосив Порошенко.
П’ятий президент зауважив, що Україна ні на кого не нападає та не робить нічого, що може завдати шкоди іншій країні. Однак українці зроблять все можливе заради захисту майбутнього нашої держави.
Адже наше майбутнє – у складі Європейського Союзу. І наше майбутнє – це майбутнє членство в НАТО. Нині ж маємо використовувати всі можливості для захисту нашого народу, нашої землі”, – зазначив Порошенко.
За його словами, завдяки американським Jawline та британським і шведським NLAW. Значна кількість російських танків були підбиті за останні 72 години саме завдяки допомозі західних партнерів.
Прошу, збільшуйте вашу допомогу. Нам потрібні бронежилети, каски, протитанкова та протиповітряна зброя. Це все для того, щоб збільшити нашу оборонну здатність з тим, щоб ми могли й далі протистояти божевільному агресору, – закликав Порошенко.
- Наразі за інформацією Державної прикордонної служби України, з 28 лютого пункти пропуску на кордонах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону будуть закритими.
- Раніше Петро Порошенко передав батальйону тероборони Києва 500 аптечок, які оперативно надала компанія “Авефарм”.
- Також Румунія заявила про готовність відправити в Україну боєприпаси та військове обладнання. Уряд вирішив, що може прийняти поранених з нашої країни.
- Зокрема контроль над Харковом наразі повністю належить Збройним Силам України. Працюють також Нацполіція, Тероборона. Водночас відбувається повна зачистка міста від ворога.