15:06 Офіс Генпрокурора закликав найбільші криптобіржі до блокування криптоактивів росіян
14:51 Порошенко закликав Захід надати Україні більше зброї для протистояння «божевільному агресору»
14:36 Україна закриває всі пункти пропуску на кордонах з Росією, Білоруссю та у напрямку Придністров’я – ДПСУ
14:04 Румунія передасть Україні боєприпаси й готова лікувати поранених
13:54 Ще п’ять країн закрили повітряний простір для російських літаків
13:49 Україна перехопила крилату ракету з Білорусі – МЗС
13:23 Колона окупантів із позначкою V рухається до Києва: їх розшукують українські військові
12:53 У МВС спростували фейк про спільне несення служби окупантів з українськими гвардійцями
12:46 Поліціянти та громадські активісти без зброї зупинили колону російських танків
12:14 Російські окупанти пограбували відділення ПриватБанку
11:38 Українські представники не зустрічатимуться для перемовин з РФ у Білорусі — прессекретар президента
11:04 СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників
10:41 Звернення Зеленського до білорусів: Мінських переговорів не буде
06:20 Збройні сили України та Росії – це Давид і Голіаф. Порівняння військ двох країн від експертів
05:50 Партія «ОПЗЖ» виступає за мирний процес і виключає Киву з фракції
05:30 У Харкові ворог атакує житлові квартали: унаслідок попадання снаряду загинула жінка
05:10 Критики Путіна закликають бойкотувати російську горілку
04:52 Китай не поспішає допомагати Росії ухилитися від західних санкцій – Reuters
04:26 Резерви територіальної оборони збільшилися до 37 тисяч
04:19 Російські снаряди влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів
03:40 ЄС заморозить активи Центрального банку РФ
03:02 Що робити у разі аварій на хімічних об’єктах? 
02:00 У Василькові горить нафтобаза – радять зачиняти вікна
01:54 Україна закриває кордон з РФ та Білоруссю
01:25 Російське вторгнення наштовхується на жорсткий опір – американські чиновники
01:19 За нанесення мітки для коректування вогню – до 15 років
00:37 Meta забороняє монетизацію російським державним ЗМІ
00:20 Окупанти убивають мирне населення: у Сумах внаслідок ворожого обстрілу будинку є загиблі та поранені
00:05 Українські війська сповільнили просування Росії до Києва, західні чиновники попереджають про «довгу боротьбу»

26 лютого

Порошенко закликав Захід надати Україні більше зброї для протистояння «божевільному агресору»

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час включення з Центру територіальної оборони в Києві в ефірі британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів збільшити військову допомогу Україні для протидії «божевільному агресору».

Неділя, 27 лютого 2022, 14:51
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Він пояснив, що ця війна стосується не лише про Україну, а й Західні країни тому, що ніхто не знає де Путін з’явиться завтра.

І саме тому ваша допомога, ваша ефективна протидія путінській агресії є такою життєво важливою для нас, українців. Для нас, які перебувають ось тут, лише за два кілометри від російських військ”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що Україна ні на кого не нападає та не робить нічого, що може завдати шкоди іншій країні. Однак українці зроблять все можливе заради захисту майбутнього нашої держави.

Адже наше майбутнє – у складі Європейського Союзу. І наше майбутнє – це майбутнє членство в НАТО. Нині ж маємо використовувати всі можливості для захисту нашого народу, нашої землі”, – зазначив Порошенко.

За його словами, завдяки американським Jawline та британським і шведським NLAW. Значна кількість російських танків були підбиті за останні 72 години саме завдяки допомозі західних партнерів.

Прошу, збільшуйте вашу допомогу. Нам потрібні бронежилети, каски, протитанкова та протиповітряна зброя. Це все для того, щоб збільшити нашу оборонну здатність з тим, щоб ми могли й далі протистояти божевільному агресору, – закликав Порошенко.

Теги: Jawline, NLAW, Європейська солідарність, ЄС, Петро Порошенко, підтримка України, російська агресія

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook