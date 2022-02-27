Порошенко закликав Захід надати Україні більше зброї для протистояння «божевільному агресору»

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час включення з Центру територіальної оборони в Києві в ефірі британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів збільшити військову допомогу Україні для протидії «божевільному агресору».

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Він пояснив, що ця війна стосується не лише про Україну, а й Західні країни тому, що ніхто не знає де Путін з’явиться завтра.

І саме тому ваша допомога, ваша ефективна протидія путінській агресії є такою життєво важливою для нас, українців. Для нас, які перебувають ось тут, лише за два кілометри від російських військ”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що Україна ні на кого не нападає та не робить нічого, що може завдати шкоди іншій країні. Однак українці зроблять все можливе заради захисту майбутнього нашої держави.

Адже наше майбутнє – у складі Європейського Союзу. І наше майбутнє – це майбутнє членство в НАТО. Нині ж маємо використовувати всі можливості для захисту нашого народу, нашої землі”, – зазначив Порошенко.

За його словами, завдяки американським Jawline та британським і шведським NLAW. Значна кількість російських танків були підбиті за останні 72 години саме завдяки допомозі західних партнерів.