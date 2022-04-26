П'ятий президент України Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.

Про це Петро Порошенко написав у своїх соцмережах.

На переконання п’ятого президента, під час російсько-української війни російська православна церква неодноразово виявляла себе як організація, “яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців спільно з путінськими політиками та злочинцями-військовими”.

Також Порошенко зауважив, що існують документальні свідчення того, що представники УПЦ МП брали участь у депортації українських громадян до Росії та всіляко їй допомагали в порушеннях прав і свобод українців.

Він також наголосив, що патріарх РПЦ Кирило підтримує війну Росії в Україні: “Предстоятель рпц кіріл (владімір гундяєв) неодноразово підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно “благословляючи” агресорів”.

Петро Порошенко закликав світ застосувати санкції проти РПЦ як організації, яка є посібником тероризму та учасником геноциду в Україні. Також він вимагає ввести санкції проти патріарха Кирила та решти представників керівництва церкви.

“Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України”, – наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, на національному телемарафоні “Єдині новини” під час присвяченої Великодню трансляції дали слово митрополиту УПЦ МП Онуфрію. Це обурило деяких політичних і громадських діячів.