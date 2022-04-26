Про це Петро Порошенко написав у своїх соцмережах.
На переконання п’ятого президента, під час російсько-української війни російська православна церква неодноразово виявляла себе як організація, “яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців спільно з путінськими політиками та злочинцями-військовими”.
Також Порошенко зауважив, що існують документальні свідчення того, що представники УПЦ МП брали участь у депортації українських громадян до Росії та всіляко їй допомагали в порушеннях прав і свобод українців.
Він також наголосив, що патріарх РПЦ Кирило підтримує війну Росії в Україні: “Предстоятель рпц кіріл (владімір гундяєв) неодноразово підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно “благословляючи” агресорів”.
Петро Порошенко закликав світ застосувати санкції проти РПЦ як організації, яка є посібником тероризму та учасником геноциду в Україні. Також він вимагає ввести санкції проти патріарха Кирила та решти представників керівництва церкви.
“Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України”, – наголошує п’ятий президент.
Нагадаємо, на національному телемарафоні “Єдині новини” під час присвяченої Великодню трансляції дали слово митрополиту УПЦ МП Онуфрію. Це обурило деяких політичних і громадських діячів.
- Як перейти з Московського патріархату до Православної церкви України, розповів народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко.
- Також Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав усі релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату перейти до ПЦУ.
- На початку війни митрополит УПЦ МП Онуфрій засудив вторгнення, назвавши його “повторенням Каїнового гріха” та закликав президента РФ Володимира Путіна це зупинити. Також він засудив звірства російських військових у Бучі, але в обох випадках він не звинуватив Росію та її керівництво.
- 437 українських служителів церков Московського патріархату закликають до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков у зв’язку з підтримкою предстоятелем церкви патріархом Кирилом кровопролитної та загарбницької війни в Україні. Ініціатор цього заклику порівняв Собор із релігійним Гаазьким трибуналом.