П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України,

Про це Порошенко написав у своєму Facebook.

“Указ президента продовжити заборону російських соцмереж в Україні, вперше впроваджену моєю командою три роки тому, вважаю правильним. Але дивно, чому тягнули до останнього дня? Що вичікував Офіс президента і чому зволікав – питання відкриті. Верховна Рада в такій ситуації мусила сказати своє слово. Я вдячний народним депутатам своєї та інших фракцій, які скликали позачергове засідання і голосуванням висловили принципову політичну позицію”, – написав Порошенко.

Пославшись на дані Інтернет асоціації України, політик зазначає, що частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують соціальну мережу “ВКонтакте”, впала з 54% до 10%. За той самий період щоденна частка українських відвідувачів соцмережі “Однокласники” знизилася з 35% до тих самих 10%.

“Заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність… Це значною мірою позбавляє Росію одного з ключових інструментів у гібридній війні проти України, зменшує можливість інфільтрації ідей “русского мира” та промивання мізків російською пропагандою. А також зменшує можливість збору персональних даних та завдає удару по роботі російських спецслужб”, – наголосив Порошенко.