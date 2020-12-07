Про це він заявив у своєму виступі під час онлайн-засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

“Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, як Україна, яку ми разом з вами будували з 2014 року, сповзає в хаос некерованості, автократії та проросійського антиукраїнського реваншу”, – наголосив він.

На думку Петра Порошенка, ключовими пріоритетами співпраці України та Євросоюзу у наступного року мають стати зміцнення стійкості України проти російської агресії, посилення санкцій ЄС проти Росії, забезпечення макроекономічної стабільності України завдяки продовженню співпраці з МВФ та ЄС, координація зусиль з протидії пандемії коронавірусу, включаючи забезпечення швидких поставок дієвих вакцин в Україну, а також оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом для її приведення у відповідність до сучасних викликів.