П'ятий президент України Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань 29 травня, оскільки слідчі не змогли вручити йому повістку з дотриманням закону.

Про це заявив адвокат політика Ілля Новіков, повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність”.

“На завтрашнє число, на 29 травня ДБР хотіло викликати Порошенка на допит у цій справі. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли з дотриманням закону вручити повістки. Вони намагалися ввести в Україну таку практику, щоб вручення повістки можна замінити вивішуванням “відосика” на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним сповіщенням свідка. Цього не буде”, – сказав Новіков.

За його словами, “Порошенко безумовно не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит свідком”.

“Якщо слідчі хочуть, щоб до них з’являлися на допит свідки — будь ласка, вручайте повістки з дотриманням закону” – сказав він.

Другий адвокат Порошенка Ігор Головань додав, що КПК передбачає, що повістка має бути вручена за три дні до дати явки на допит і при розрахунку цього терміну перший день не враховується.

“Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка повинна бути вручена не пізніше ніж 25 травня”, – сказано в повідомленні.