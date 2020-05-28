Про це заявив адвокат політика Ілля Новіков, повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність”.
“На завтрашнє число, на 29 травня ДБР хотіло викликати Порошенка на допит у цій справі. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли з дотриманням закону вручити повістки. Вони намагалися ввести в Україну таку практику, щоб вручення повістки можна замінити вивішуванням “відосика” на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним сповіщенням свідка. Цього не буде”, – сказав Новіков.
За його словами, “Порошенко безумовно не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит свідком”.
“Якщо слідчі хочуть, щоб до них з’являлися на допит свідки — будь ласка, вручайте повістки з дотриманням закону” – сказав він.
Другий адвокат Порошенка Ігор Головань додав, що КПК передбачає, що повістка має бути вручена за три дні до дати явки на допит і при розрахунку цього терміну перший день не враховується.
“Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка повинна бути вручена не пізніше ніж 25 травня”, – сказано в повідомленні.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібитоще жодного разу не з’являвся в ДБР.Ця інформація не є правдивою.