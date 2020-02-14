Відповідний пост Порошенко опублікував в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, організатори Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, в день її відкриття, оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”. У розробці “плану щодо Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона. У документі немає згадок про напад Росії на Україну та про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. Її текст був видалений з офіційного сайту конференції.

Порошенко підкреслив, що цей скандальний план, який пропонує Україні “світ на російських умовах”, не є офіційним документом. У зв’язку з цим його команда звернулася до організаторів конференції з проханням видалити його з офіційного сайту заходу.

“12 кроків для досягнення миру в Україні” – це папірець, який не є офіційним документом Мюнхенської безпекової конференції. З цим ми в першу чергу звернулися до організаторів. Це план не Мюнхена, це план Кремля. Це мир на російських умовах. Це те, що можна побачити, коли ти заглянеш в очі Путіну: «русскій мір». А для України такий план є капітуляцією, бо є червоні лінії, які не можна перетинати. Це план виведення Росії з-під санкцій, передачі Росії ключа від НАТО, коли Україна має питати у РФ дозволу. Більше того, вони пішли далі і сказали, що питання самоідентифікації українців має вирішуватися Росією”, — наголосив Порошенко.

Також лідер партії “Європейська Солідарність” повідомив, що його команда звернулася до міжнародних партнерів з проханням відреагувати на цей інцидент.

“Зараз ми звернулися до представників усіх країн. Декілька країн встигли оприлюднити свої офіційні заяви. Це не була офіційна позиція Уряду США чи Білого дому. Це була позиція тих, хто присутній на цій конференції, з ким ми встигли переговорити і донести своє обурення”, — зазначив він.

Крім цього, Порошенко закликав Президента Володимира Зеленського публічно прокоментувати цю подію.

“Я чекаю, що завтра і Зеленський, безумовно, має відреагувати на подібні речі, які намагаються розмити ту солідарність з Україною, яку ми будували п’ять років. Розмити той санкційний режим, і потихенько з Росії знімати санкції”, — додав він.