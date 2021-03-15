Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради у Парламенті.
Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського переходити від заяв до конкретних кримінальних справ.
“Слава Богу, Зеленський вимовив слово “Коломойський”, бо він нібито підтримує санкції. Це не справа українського президента – “підтримувати”, – зауважив лідер “Європейської Солідарності”.
“Є правоохоронні органи – пред’являйте обвинувачення, запроторте за грати, поверніть гроші. У першу чергу ті, які отримали “95 квартал” і ваша команда від Коломойського”, – наголосив п’ятий президент.
На відео з 04:40
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.
У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.
- Раніше американська газета The Washington Post написала, західні партнери чекають від Зеленського рішучого розриву з Коломойським.