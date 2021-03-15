П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що Володимиру Зеленському необхідно притягнути олігарха Ігоря Коломойського до відповідальності за масштабну корупцію і розкрадання коштів вкладників "ПриватБанку".

Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради у Парламенті.

Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського переходити від заяв до конкретних кримінальних справ.

“Слава Богу, Зеленський вимовив слово “Коломойський”, бо він нібито підтримує санкції. Це не справа українського президента – “підтримувати”, – зауважив лідер “Європейської Солідарності”.

“Є правоохоронні органи – пред’являйте обвинувачення, запроторте за грати, поверніть гроші. У першу чергу ті, які отримали “95 квартал” і ваша команда від Коломойського”, – наголосив п’ятий президент.

На відео з 04:40

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.

У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.