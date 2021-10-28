Про це Порошенко повідомив у Facebook.

Під час зустрічі лідер “ЄС” подякував Кубіліусу за те, що Україна завжди для нього залишалася серед найвищих пріоритетів.

Порошенко та Кубіліус обговорили результати саміту Україна – ЄС, який відбувся 12 жовтня. Сторони погодилися із необхідністю прискорити процеси інтеграції України до Євросоюзу, що значно сприятиме зміцненню стабільності, безпеки та процвітання в регіоні.

Як зазначається, Порошенко високо оцінив незмінну підтримку з боку Європейського парламенту європейської перспективи для України та допомогу у впровадженні реформ.

Крім того, Кубіліус та Порошенко обговорили підготовку до наступного саміту “Східного партнерства” 15 грудня у Брюсселі. У контексті цього лідер “ЄС” закликав керівництво Євросоюзу до схвалення стратегічно сміливих рішень щодо нового східноєвропейського порядку денного, пов’язаного із розширенням. Політики домовились спільно працювати з метою просування інтересів України та асоційованого тріо за підсумками саміту.

Окремо Порошенко на важливості зміцнення міжнародної солідарності у протидії російській агресії проти України та підривній діяльності Кремля проти країн демократичного світу. Він особливо підкреслив безпекові ризики енергетичного шантажу з боку Росії щодо України та Європейського Союзу.

“Дуже небезпечно, що Росія набирає обертів. Сьогодні ми слабші, ніж 2 чи 3 роки тому. Можемо назвати це навіть “зимою російського реваншу”. І це не лише про ціну за російський газ. Всі розуміють, що Росія завжди шантажувала Україну. Вони припинили це робити лише тоді, коли ми у 2015 році відмовилися від закупівель у Росії газу. Ані у 2015, ані у 2016, 2017, 2018, ані у 2019 році ми жодного слова від Росії не чули про те, що України нібито краде російський газ. Ми виграли Стокгольмський арбітраж на 4,5 млрд доларів. Ці гроші ми повернули з путінської кишені, адже Газпром – це і є путінська кишеня, яка навіть ближча і глибша за російський державний бюджет”, – зазначив Порошенко.

Лідер “ЄС” також поінформував депутата Європарламенту про розвиток внутрішньополітичної ситуації в державі та актуальні загрози демократії, зокрема тиск на свободу ЗМІ та інструменталізацію правоохоронних структур у боротьбі проти політичних опонентів.