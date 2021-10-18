Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

Як зазначається, Порошенко та Квін обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії безперервній агресії Росії проти України. Сторони також наголосили на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Квін та Порошенко обговорили реформи в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.

Сторони погодилися, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обґрунтований спосіб.

Крім того, Порошенко та Квін окрему увагу приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.