Про це повідомляє пресслужба політсили.
Як зазначається, Порошенко та Квін обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії безперервній агресії Росії проти України. Сторони також наголосили на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Квін та Порошенко обговорили реформи в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.
Сторони погодилися, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обґрунтований спосіб.
Крім того, Порошенко та Квін окрему увагу приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.
Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.
- Раніше Порошенко обговорив з головою Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт ситуацію на окупованих територіях України. Він наголосив на неминучій потребі у звільненні наших громадян із в’язниць Кремля.