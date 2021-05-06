П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд, які зараз перебувають із офіційним візитом у Києві.

Про це Порошенко поінформував на своїй сторінці в Facebook, а також у коментарі журналістам.

Зустріч відбулася у межах перемовин американської делегації з главами фракцій Верховної Ради. За словами політика, зустріч тривала більше години й була “дуже конструктивна і символічна”.

“Коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США, це є символ важливості України для Сполучених Штатів”, – зазначив Порошенко.

Він уточнив, що і Блінкен, і Нуланд під час зустрічі заявили “про концентрацію зусиль на проведенні і захисті реформ”. Йдеться, зокрема, про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, про верховенство права.

“І державний секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те, що реформи мають бути захищені і продовжені”, – наголосив Порошенко.

За його словами, під час зустрічі зазначалося, що “захист українського суверенітету і відсіч російській агресії – це найвищий пріоритет”.

“Був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет – захист українського суверенітету і відсіч російській агресії”, – розповів політик.

Порошенко поінформував, що передав держсекретарю США “non-paper і виклав абсолютно чітку позицію” щодо розвитку співпраці між двома країнами”.

“Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів по вступу в НАТО і ЄС. Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам в протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США в тому числі щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації”, – наголосив Порошенко.

За його словами, під час зустрічі також йшлося про:

• можливу участь США у Кримській платформі (учасники зустрічі висловили відповідне прохання американській делегації);

• активізацію “нормандського формату”;

• призначення спеціального представник США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС.

“Підкреслили важливість співпраці з МВФ. Бо на сьогодні вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п’яти років нашої каденції – це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена”, – повідомив Порошенко.

П’ятий президент також поінформував, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи “ПриватБанку”.

“Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогодні не рухаються. В тому числі маємо на увазі “Приват” та інші позиції, які є також символічними для України”, – заявив Порошенко.

“Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від “солодких співів”, від відосиків, до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність наглядової ради НАК “Нафтогазу”, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США”, – зазначив Порошенко.

На своїй сторінці у Facebook політик також зазначив, що “передав новій американській адміністрації особисте бачення шляхів поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства”.

“Передав теплі вітання другу України президентові Байдену, побажав успіхів у зміцненні американського лідерства в світі та швидкому подоланні викликів. Наголосив, що стратегічний успіх України залежить від єдності всіх демократичних сил для ефективної відсічі російській агресії, відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України, членства в ЄС і НАТО, а також шляхів допомоги Україні у протидії викликам коронавірусу. У реалізації цих завдань важливою є всебічна політична і практична підтримка з боку США. У цьому контексті передав новій американській адміністрації особисте бачення шляхів поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства та внеску США у зміцнення політичної, фінансово-економічної та оборонної стійкості нашої держави. Підтримую заяву держсекретаря Блінкена, що нам слід будувати в Україні міцну і дієву демократію!” – наголосив Порошенко.