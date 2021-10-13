Лідер "Європейської Солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко обговорив з Главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт ситуацію на окупованих територіях України і наголосив на необхідності звільнення наших громадян із в’язниць Кремля.

Про це повідомила пресслужба “Європейської Солідарності”.

Зокрема, Порошенко докладно обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон (“Гукове” та “Донецьк”).

“Мінські домовленості для мене – це найґрунтовніші, найголовніші домовленості. І їх треба обов’язково дотримуватися та поважати. Я також дуже вдячна спостерігачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність – мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там дійсно відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію — дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах”, – зазначила Седерфельт.

Сторони також відзначили роль СММ ОБСЄ у пошуку мирного врегулювання та підтримали важливість продовження її діяльності у повному обсязі.

“Героїчні спостерігачі місії ОБСЄ день за днем презентували усій світовій спільноті правдиву інформацію про російську окупацію в Україні. Я був дуже розчарований, що Росія заблокувала продовження цієї місії у 2021 році. Тому що ОБСЄ дуже ефективна організація, і те, що Росія заблокувала її місію – вкотре підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Схід України”, – наголосив Порошенко.

Крім того, він висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів на окупованих територіях, включно з представниками кримськотатарського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили й питанням деокупації Кримського півострова. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.

Також було обговорено виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, передусім у контексті загроз парламентаризму в Україні.

Седерфельт та Порошенко наголосили, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.