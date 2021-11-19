Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Під час зустрічі рішуче засудив ескалацію Росією безпекової ситуації на державному кордоні з Україною як з боку РФ шляхом скупчення військ, так і на білоруському напрямку через використання мігрантів як зброї. Ми домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору, ціна за зухвалість якого має невпинно зростати”, – зазначив Порошенко.

За його словами, окрему увагу було приділено енергетичній безпеці України в контексті використання Кремлем газу як політичної зброї.

П’ятий президент наголосив, що важливо зупинити “Північний потік-2”, який ніколи не був економічним проєктом, а є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи в цілому.

“Також ми наголосили на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова та засобів масової інформації в Україні. Домовились про подальшу координацію дій заради зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам. Вдячний українській діаспорі за допомогу в консолідації світу на підтримку України, яка продовжує протистояти триваючій російській агресії”, – резюмував Порошенко.