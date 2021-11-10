П'ятий президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко провів зустріч з пані послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це повідомили у пресслужбі “ЄС“.

У середу, 10 листопада, Петро Порошенко і Мелінда Сіммонс зустрілися, аби обговорити низку нагальних питань. Зокрема, п’ятий президент звернув увагу пані посла на стан демократії в Україні, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією.

Крім цього, розглянули посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, зокрема через схвалення так званого закону про деолігархізацію.

Також Порошенко у розмові з послом Великої Британії, яка головує в G7, подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії.

Як сповіщалося, 5 листопада президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав законопроєкт № 5599 (так званий закон про олігархів). 7 листопада закон набрав чинності.

Експерти попереджали, що такий закон нестиме ризики для громадянського суспільства та приватного сектору щодо володіння ЗМІ, висловлювання думки. Адже законом передбачено, що “олігархом” є особа, яка, зокрема, є бенефіціаром засобів масової інформації.