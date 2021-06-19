П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі високого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Завжди радий зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Він справжній друг і союзник України. Щиро вдячний йому за величезний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

“Ми погодилися, що у ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки та стабільності в цілому регіоні Чорного моря”, – зазначив Порошенко.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа.

За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.