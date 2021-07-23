П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Про це повідомили на сторінці посольства в Facebook.

“В рамках наших постійних діалогів з повним спектром співрозмовників Тимчасовий повірений у справах Джордж Кент обговорив з колишнім президентом Петром Порошенком низку питань, важливих для України та США, на підтримку успішності України як заможної та безпечної країни з інституціями, що відповідають стандартам доброчесності”, – повідомили в посольстві.

Зокрема, під час зустрічі Порошенко зробив акцент на небезпечності оприлюдненої домовленості між США та Німеччиною щодо запуску трубопроводу “Північний потік – 2”. Він назвав його “зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності”. На думку Порошенка, газопровід становить загрозу для України.

Також Порошенко звернув увагу на важливість прискореного просування України на шляху до членства в НАТО.

“Чим більше вагаються союзники, тим більше ця нерішучість розпалює апетити Кремля”, – наголосив він.

Порошенко та Кент обговорили ситуацію в Україні, зокрема у сфері зміцнення демократії й верховенства права, боротьби з корупцією і забезпечення незалежного функціонування антикорупційних органів, НБУ, ефективного корпоративного управління, забезпечення свободи ЗМІ.