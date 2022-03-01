Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.
П’ятий Президент України привітав рішення чинного очільника держави Володимира Зеленського, який напередодні подав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Порошенко закликав Європейську народну партію посприяти швидкому розв’язанню питання приєднання України до Євросоюзу за спеціальною процедурою. Окрім цього, лідер “Європейської Солідарності” закликав підтримати Україну і щодо надання Плану дій для членства в НАТО.
“Європейський Союз повинен невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури”, – наголосив п’ятий Президент.
Відомо, що у сьогодні, 1 березня, Президент України Володимир Зеленський виступить у Європейському парламенті щодо швидкого прийняття України до Євросоюзу. Його виступ анонсувала президентка Європарламенту Роберта Матсола.
Виступ очільника Української держави заплановано на позачерговій пленарній сесії, яка присвячена вторгненню Росії в Україну. Саме на сьогоднішній сесії Європарламенту планують приняти резолюцію з питання членства України у ЄС.
Промова Володимира Зеленського повинна розпочатись о 13:30 за київським часом.
На засіданні очікується присутність всіх високопосадовців Євросоюзу, серед яких – президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Її надіслали головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону.
- Також Європейський Союз проведе дебати щодо питання про вступ України до блоку.
- Раніше президенти восьми країн-членів Європейського Союзу заявили, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС.