П'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами у Європарламенті, де буде розглядатись ситуація в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.

П’ятий Президент України привітав рішення чинного очільника держави Володимира Зеленського, який напередодні подав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Порошенко закликав Європейську народну партію посприяти швидкому розв’язанню питання приєднання України до Євросоюзу за спеціальною процедурою. Окрім цього, лідер “Європейської Солідарності” закликав підтримати Україну і щодо надання Плану дій для членства в НАТО.

“Європейський Союз повинен невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури”, – наголосив п’ятий Президент.

Відомо, що у сьогодні, 1 березня, Президент України Володимир Зеленський виступить у Європейському парламенті щодо швидкого прийняття України до Євросоюзу. Його виступ анонсувала президентка Європарламенту Роберта Матсола.

Виступ очільника Української держави заплановано на позачерговій пленарній сесії, яка присвячена вторгненню Росії в Україну. Саме на сьогоднішній сесії Європарламенту планують приняти резолюцію з питання членства України у ЄС.

Промова Володимира Зеленського повинна розпочатись о 13:30 за київським часом.

На засіданні очікується присутність всіх високопосадовців Євросоюзу, серед яких – президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.