Відповідне відео розміщене на Youtube-каналі Петра Порошенка.
Петро Порошенко заявив, що за останні кілька тижнів світ дуже змінився. Протягом цього проміжку, коли ВР канікули, а президент України Володимир Зеленський зупинявся в Буковелі в один час з Ігорем Коломойським, Росія вдерлася до Казахстану, так само як колись Радянський Союз вдерся до Угорщини, Чехословаччини. Тоді ці події поляризували світ, а Радянський Союз і його спадкоємицю – Росію – перетворили на посилено авторитарну державу.
П’ятий президент переконаний: Україна повинна захиститися від військового вторгнення та авторитарного впливу Росії – і для цього наша держава потребує рішучих і спільних дій.
“І тому дивує, коли з питання України збираються парламенти всього світу, для того, щоби спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, Європі та світу. Єдина країна, де не збирається парламент по українському безпековому питанню – це є Верховна Рада України”, – наголошує Порошенко.
Він стверджує, що з командою готовий допомагати владі, де потрібно – підставити плече, допомогти йти чи навіть пересувати ноги в європейському напрямку розвитку.
“Все це ми готові робити, для того щоби допомогти Зеленському, бо він є президент і в його немічних руках є булава. Але, як кажуть, до булави треба ще і голови”, – зауважив п’ятий президент.
Порошенко стверджує: як його партія дотримується державницьких позицій і готова працювати за об’єднання у цей непростий для країни час. Вони підтримуватимуть усі ініціативи, направлені на оборонний потенціал держави та рух у європейському напрямку.
П’ятий президент також анонсував повернення в Україну 17 січня:
Він також нагадав про амбіційні плани та вимоги Володимира Зеленського щодо вступу України в НАТО та наголосив, що членами Північноатлантичного альянсу стають лише демократичні країни. П’ятий президент наголосив, що демократія – це повага до свободи слова, а не підтримка пропагандистських каналів і тиск на журналістів і незалежні телевізійні канали з метою змусити їх мовчати.
“Це знову перетворення України в “Малоросію” Януковича”, – резюмував Петро Порошенко.
- 11 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що новий можливий напад на Україну може стати “вердиктом” для Європи та всього світу.
- На початку січня нардеп під партії “Голос” Сергій Рахманін заявив, що не бачить реальної загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Також міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що у разі вторгнення в Україну Росія не зможе здобути перемогу, але “буде кривава бійня”.
- Нагадаємо, депутатки Європарламенту також порівнювали нинішні події, зокрема переслідування опозиції, з поверненням до домайданних часів президента-втікача Віктора Януковича.
- 17 січня на батьківщину повертається п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко. Про готовність зустріти Порошенка та необхідність його підтримки заявили десятки політиків, громадських діячів та ветеранів ООС, організувавши флешмоб.
- Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 17 січня об 11:00 ранку.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Захист Петра Порошенка попросив суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня 2021 року у день повернення політика до Києва.
- Згодом ДБР також висловило сподівання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту в день його повернення.