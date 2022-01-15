П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко звинуватив монобільшість в ігноруванні обговорень безпекових питань нашої держави, що зараз знаходиться перед викликом російської агресії.

Відповідне відео розміщене на Youtube-каналі Петра Порошенка.

Петро Порошенко заявив, що за останні кілька тижнів світ дуже змінився. Протягом цього проміжку, коли ВР канікули, а президент України Володимир Зеленський зупинявся в Буковелі в один час з Ігорем Коломойським, Росія вдерлася до Казахстану, так само як колись Радянський Союз вдерся до Угорщини, Чехословаччини. Тоді ці події поляризували світ, а Радянський Союз і його спадкоємицю – Росію – перетворили на посилено авторитарну державу.

П’ятий президент переконаний: Україна повинна захиститися від військового вторгнення та авторитарного впливу Росії – і для цього наша держава потребує рішучих і спільних дій.

“І тому дивує, коли з питання України збираються парламенти всього світу, для того, щоби спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, Європі та світу. Єдина країна, де не збирається парламент по українському безпековому питанню – це є Верховна Рада України”, – наголошує Порошенко.

Він стверджує, що з командою готовий допомагати владі, де потрібно – підставити плече, допомогти йти чи навіть пересувати ноги в європейському напрямку розвитку.

“Все це ми готові робити, для того щоби допомогти Зеленському, бо він є президент і в його немічних руках є булава. Але, як кажуть, до булави треба ще і голови”, – зауважив п’ятий президент.

Порошенко стверджує: як його партія дотримується державницьких позицій і готова працювати за об’єднання у цей непростий для країни час. Вони підтримуватимуть усі ініціативи, направлені на оборонний потенціал держави та рух у європейському напрямку.

П’ятий президент також анонсував повернення в Україну 17 січня:

Він також нагадав про амбіційні плани та вимоги Володимира Зеленського щодо вступу України в НАТО та наголосив, що членами Північноатлантичного альянсу стають лише демократичні країни. П’ятий президент наголосив, що демократія – це повага до свободи слова, а не підтримка пропагандистських каналів і тиск на журналістів і незалежні телевізійні канали з метою змусити їх мовчати.

“Це знову перетворення України в “Малоросію” Януковича”, – резюмував Петро Порошенко.