П'ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко розповів, якими є плани й амбіції президента Російської Федерації Володимира Путіна та що його зможе зупинити.

Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“На питання “Чи буде війна?” відповідь така: “Ніхто не знає”. В першу чергу не знає Путін”, – зауважив п’ятий президент.

Він також додав, що Володимир Путін піде війною на Україну тільки тоді, коли відчує, що зможе перемогти. Путіна зупинять дві речі: об’єднана позиція світу та потужність української армії. Саме це, за словами Порошенка, є підвищенням ціни, яку Путін точно заплатить у випадку безвідповідального продовження атаки на Україну.

“До речі, у нас говорять “Нападе Путін на Україну чи ні?”.. Путін напав на Україну у 2014 році”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що тоді, сім років тому теж ніхто не вірив, що це можливо. Порошенко зауважив, що Путін зараз має вкрай низький рейтинг симпатій серед українців – Україна дуже змінилася за останні роки.

Зупинить Путіна, за словами Порошенка, не лише об’єднання українських військових сил і решти країни, а й прийняття країни світом. П’ятий президент зауважив, що Путін шляхом міграційної кризи чи втручання у вибори може впливати на Європу та світ.

Він нагадав, що Путін добивався зустрічі з американським лідером (і думає, що зумів це зробити), сертифікації газопроводу (і переконаний, що його сертифікують), зупинки євроатлантичного альянсу (і думає, що це поставили на паузу) та добивався легалізації аншлюсу Білоусі – і через Білорусь почалася міграційна криза. І Путін думав, що цього разу все також доб’ється – але прорахувався.