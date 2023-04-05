Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатував, що заява Володимира Путіна про розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі продемонструвала, що спільна заява РФ та Китаю була лише "порожніми обіцянками".

Про це повідомляє The Guardian.

Пекін та Москва виступили зі спільною заявою після переговорів між Путіним і його китайським колегою Сі Цзіньпіном у російській столиці минулого місяця. У заяві обидві країни заявили про необхідність припинити дії, які ще більше розпалюють повномасштабну війну.

Проте вже через декілька днів Путін заявив, що Москва досягла домовленості з Мінськом про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Столтенберг, виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, наголосив, що заява російського лідера відбулася після того, як Москва і Пекін спільно заявили, що країни не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх кордонів.

За його словами, це свідчить про те, що такі заяви є “порожніми обіцянками, і ми повинні уважно стежити за тим, що робить Росія”.

Глава НАТО зазначив, що Росія стає все більш залежною від Китаю, частково в результаті міжнародних санкцій, накладених на Москву через її війну в Україні.

Зауважимо, президент Франції Емманюель Макрон і президент США Джо Байден обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.

Водночас посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.