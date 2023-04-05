Про це повідомляє The Guardian.
Пекін та Москва виступили зі спільною заявою після переговорів між Путіним і його китайським колегою Сі Цзіньпіном у російській столиці минулого місяця. У заяві обидві країни заявили про необхідність припинити дії, які ще більше розпалюють повномасштабну війну.
Проте вже через декілька днів Путін заявив, що Москва досягла домовленості з Мінськом про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
Столтенберг, виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, наголосив, що заява російського лідера відбулася після того, як Москва і Пекін спільно заявили, що країни не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх кордонів.
За його словами, це свідчить про те, що такі заяви є “порожніми обіцянками, і ми повинні уважно стежити за тим, що робить Росія”.
Глава НАТО зазначив, що Росія стає все більш залежною від Китаю, частково в результаті міжнародних санкцій, накладених на Москву через її війну в Україні.
Зауважимо, президент Франції Емманюель Макрон і президент США Джо Байден обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.
Водночас посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.
- Палата представників Конгресу США одностайно схвалила законопроєкт, згідно з яким КНР мають позбавити статусу “країни, що розвивається” у міжнародних організаціях.
- Президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який досі жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.
- Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи другий день візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії, зауважили, що, найімовірніше, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалось забезпечити необмежене партнерство з КНР, на яке він очікував.