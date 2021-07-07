Німецький автовиробник Porsche оголосив про відкликання 43 тисяч електромобілів Taycan і Taycan Cross Turismo.

Про це йдеться у заяві компанії.

Причиною відкликання стали проблеми з програмним забезпеченням. Власники цих електрокарів можуть зіткнутися з раптовим відімкненням двигуна під час руху.

Така проблема потенційно може виникнути у 43 тисячах автівок Porsche Taycan/Taycan Cross Turismo, випущених з 2020 року по червень 2021 року, а також в електромобілях Audi E-Tron GT, заснованих на тій же платформі.

Компанія заявляє, що для розв’язання цієї проблеми необхідно оновити програмне забезпечення систем силової електроніки та модуля управління двигуном. Цей процес проведуть безплатно протягом години в найближчому сервісному центрі Porsche.

Згідно з даними NHTSA (Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, – ред.) загалом 15 власників автомобілів компанії заявили про таку проблему. У дев’яти випадках електродвигуни відімкнулися на ходу, а у шести електромобіль відмовилися заводитися.

Жоден з випадків не призвів до ДТП, оскільки у водія було близько півтори хвилини для того, щоб безпечно переміститися й зупинитися на узбіччі.