Порт Ольвія передано в концесію

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у своєму профілі в Facebook.
Концесійна угода означає гарантовані інвестиції у розвиток порту в розмірі 3,4 млрд грн. Близько половини цих коштів будуть доступні протягом найближчих 3,5 року. Ще 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва.
Порт було передано міжнародному оператору портів QTerminals.
“Тепер один із найперспективніших портів країни отримає нову сучасну інфраструктуру. Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян. Окремий пункт угоди — це розвʼязання інфраструктурних проблем міста Миколаїв”, – пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Так, коштом інвестора планується побудувати новий тунель під залізницею у Корабельному районі міста.
“Таким чином державно-приватне партнерство тут — це не лише про розвиток конкретного порту, але й регіону в цілому. Це нові робочі місця, нова інфраструктура, зростання експортного потенціалу українського бізнесу і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності України на міжнародних торговельних майданчиках”, – додав очільник Мінінфраструктури.
Міжнародний оператор портів QTerminals почне керувати активами “Ольвії”, переданими в концесію, з 2 грудня. Окрім українського порту, Група керує також флагманським портом у Катарі та QTerminals Antalya в Туреччині.
“Як міжнародний оператор портів і терміналів з висококваліфікованим керівництвом, QTerminals має намір застосувати весь свій досвід і знання у сфері портів і терміналів, щоб гарантувати, що QTerminals Olvia надає своїм клієнтам безпечний сервіс найвищої якості та стандарту”, — заявив гендиректор Групи QTerminals Невіл Біссетт.
- Нагадаємо, 12 вересня 2019 року стартував концесійний конкурс щодо порту “Ольвія”.
- 27 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив передачу порту “Ольвія” (Миколаїв) в концесію компанії з Катару.
- 20 серпня 2020 року спеціалізований порт “Ольвія” в Миколаєві офіційно передали в концесію катарській компанії QTerminals.