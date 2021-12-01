Порт Ольвія передано в концесію

Майно державного порту "Ольвія" передано в концесію в межах державно-приватного партнерства на 3,5 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у своєму профілі в Facebook.

Концесійна угода означає гарантовані інвестиції у розвиток порту в розмірі 3,4 млрд грн. Близько половини цих коштів будуть доступні протягом найближчих 3,5 року. Ще 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва.

Порт було передано міжнародному оператору портів QTerminals.

“Тепер один із найперспективніших портів країни отримає нову сучасну інфраструктуру. Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян. Окремий пункт угоди — це розвʼязання інфраструктурних проблем міста Миколаїв”, – пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, коштом інвестора планується побудувати новий тунель під залізницею у Корабельному районі міста.

“Таким чином державно-приватне партнерство тут — це не лише про розвиток конкретного порту, але й регіону в цілому. Це нові робочі місця, нова інфраструктура, зростання експортного потенціалу українського бізнесу і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності України на міжнародних торговельних майданчиках”, – додав очільник Мінінфраструктури.

Міжнародний оператор портів QTerminals почне керувати активами “Ольвії”, переданими в концесію, з 2 грудня. Окрім українського порту, Група керує також флагманським портом у Катарі та QTerminals Antalya в Туреччині.