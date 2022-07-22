Найбільший порт Європи - порт Роттердама - повідомив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби порту Роттердама.

Пресслужба опублікувала звіт щодо роботи порту у першому півріччі 2022 року.

У ньому мовиться, що за цей період контейнерні перевезення з Російської Федерації та до Російської Федерації – припинились.

“Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні “вузькі місця” в глобальній контейнерній логістиці призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів у дрібніші”, – наголосили у пресслужбі.

Загалом же, за перші шість місяців 2022 року обсяги перевалки у Роттердамі впали майже на 9%.

У пресслужбі також зауважили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до певних змін у багатьох сегментах.

До прикладу, значно зріс рівень імпорту зрідженого скрапленого газу та вугілля, адже імпорт ресурсів через російські трубопроводи зменшився, оскільки Європа шукає альтернативних постачальників.

“В очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти останніми місяцями було імпортовано менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і ЗПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн”, – йдеться у звіті.