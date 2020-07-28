Про це він написав для #Букв в колонці “Декорація миру від Путіна Зеленському”.

За словами Портникова, припинення вогню на Донбасі залежить не від Зеленського, а від Путіна. Головне питання – за яких умов російський президент захоче припинити вогонь?

Перший варіант – молдавський, тобто прихід до влади в Україні проросійського президента і парламенту, які погодяться повністю змінити політичний курс країни і поставлять під сумнів її європейську і євроатлантичну інтеграцію.

“Простіше кажучи, прихильникам такого “припинення війни” потрібен український Ігор Додон. При цьому ні про яке відновлення територіальної цілісності України і мови не буде – як не йдеться про відновлення територіальної цілісності Молдови. Просто Кремль змусить Україну погодитися з “легітимністю” приєднання Криму до Росії, а на Донбасі почнеться новий переговорний процес за участю президента України та глав “народних республік”. Ігор Додон, до речі, в найближчі дні зустрічається з главою Придністров’я Вадимом Красносельським, але якось при цьому Красносельський не горить бажанням приєднувати свою контрабандистську “республіку” до Молдови”.

Другий варіант – грузинський.

“Путін упокорюється з тим, що в Києві працює досить лояльне до нього, але не здатне на докорінні зміни політичного курсу керівництво, простіше кажучи – починає сприймати Зеленського як Бідзіну Іванішвілі. Стріляти на кордонах окупованих територій перестають, але переходять до державного будівництва в “народних республіках”, – зазначає Портников, підкреслюючи, що не зовсім ясно, навіщо такий сценарій Путіну.

“Власне, ніколи не було до кінця ясно, навіщо це йому потрібно з Абхазією і Південною Осетією. Але ці конфлікти не були самим Путіним генеровані, вони дісталися йому в спадок навіть не від Єльцина, а від Горбачова. І довгий час служили важелем тиску на Грузію як таку. Просто після російсько-грузинської війни з’явилося розуміння, що вся Грузія на даному етапі не може бути поглинальнута і потрібно задовольнитися хоча б тим, що в Тбілісі з’явиться дружня до російських бізнес-інтересів влада”.

На думку Портникова, постійне педалювання Путіним теми місцевих виборів на Донбасі може свідчити про можливість задіяння елементів грузинського сценарію в вигляді проведення сепаратних виборів до місцевих органів влади окупованих районів.

Віталій Портников вважає, що найбільш оптимальним для Путіна є карабахський варіант розвитку – підтримання низької, але стабільною інтенсивності військових дій в зоні конфлікту з можливістю їх переростання у велику війну в разі потреби.

“Це створює унікальні можливості для тиску на українське суспільство, дає шанс маніпулювати його настроями і шантажувати Володимира Зеленського. крім того, це створює в Кремлі ілюзію можливої ​​появи в Києві після неминучого краху української “клоунократії” режиму українського Додона і переходу до дій за молдавським сценарієм”, – зазначає Віталій Портников.