Сьогодні в етері телеканалу "Прямий" Олексій Арестович заявив, що причиною нападу РФ на Україну є схвалення стратегічного курсу в НАТО, яке закріплене в Конституції. Журналіст, публіцист і блогер Віталій Портников не погодився з такою позицією, назвавши її логікою жертви зґвалтування, яка вважає винним не злочинця, а себе.

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Сьогодні в етері телеканалу “Прямий” радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що причиною повномасштабного вторгнення в Україну закріплення Україною курсу на членство в НАТО на рівні Конституції.

“Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію”, – заявив Олексій Арестович.

Віталій Портников у Facebook написав, що ця логіка Арестовича схожа на логіку жертви зґвалтування.

“Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти що вона зробила не так і чому саме на неї напав маньяк. Може, вона була неправильно одягнена, може вона занадто сильно йому посміхалвсь або, навпаки, була надто агресивною?”, – написав він.

Але маньяк, за словами Портникова, напив лише тому, що хотів напасти і знищити. Членство України в НАТО турбує президента РФ Володимира Путіна лише тому, що після цього буде неможливою її окупація та включення до складу Російської Федерації – що є головною метою Кремля.

“Це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть якщо ми сьогодні погодимося з путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї”, – констатує Портников.

Він додав, що бажання “закінчити війну у голові у 2019 році” також не відвернуло нас від війни, а лише наблизило до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад.

“Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної”, – закликав Портников.

Відреагувала на слова Олексія Арестовича і голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Змушена відреагувати на заяви пустодзвонів про те, що Путін напав на нас через норму в Конституції про курс на НАТО. Також сьогодні дехто пригрозив патріотам відповідальністю за критику влади за законами воєнного часу і звинуватив у війні тих, хто вніс інтеграцію в Північноатлантичний альянс в Основний Закон. Мерзота”, – написала політикиня.

Вона нагадала, що президент РФ Володимир Путін напав на Україну у 2014 році, коли її статус був нейтральним – тоді він окупував Крим і вторгся на Донбас.

Вектор в НАТО є відповіддю на агресію та питанням самозахисту. Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України попередила: за просування наративів Путіна буде відповідальність.

“Хайпери на крові нестимуть відповідальність за просування наративів путіна і провал підготовки до війни. Відсутність у ЗСУ достатньої кількості бодай бронежилетів і джгутів, які зараз шукаємо по всьому світу, – це……., панове, поговоримо після перемоги”, – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що “говоруни” допомагають Путіну виправдати агресію – це московський порядок денний і підготовка до капітуляції. І розмови такі почалися після того, як Україна почала перемагати та отримала шанс назавжди покінчити з посяганнями Путіна. Єдиний вихід Кремля наразі – підірвати нас зсередини.

“Так, щодня гинуть люди, Путін руйнує країну, але він не перестане цього робити, якщо ми почнемо виконувати його забаганки. Його мета – знищення України. Єдиний наш вихід – битися до перемоги”, – написала політикиня.

Якщо ми зараз здамося, переконана Климпуш-Цинцадзе, передамо горе війни у спадок нашим дітям.

Довідка: Анексія Криму Російською Федерацією відбулася 20 лютого 2014 року.

У ніч із 12 на 13 серпня 2014 року російські танки перетнули кордон України на Донбасі.

7 лютого 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)”, ініційований п’ятим президентом України Петром Порошенком. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати за мінімально необхідних 300.