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Портнов програв справу проти «ЄС» про захист честі

Верховний Суд не задовольнив вимоги Андрія Портнова — голови Адміністрації Президента часів Януковича — у справі про захист честі, гідності, ділової репутації. 

Середа, 1 вересня 2021, 18:05

Відповідне рішення суду від 18 серпня було опубліковано 31 серпня.

Портнов вимагав спростування інформації про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу “NewsOne”, яка містилася в заяві фракції БПП у Верховній Раді восьмого скликання:

“Фракція Партії “Блок Петра Порошенка” у Верховній Раді України вкотре висловлює обурення антидержавною спрямованістю телеканалу “NewsOne”, яка стає дедалі антиукраїнською, вдається до маніпулятивних засобів та спотворює реальні факти суспільно-політичного життя України. Динаміка антиукраїнських настроїв на телеканалі останнім часом набуває все більших розмірів і все частіше “NewsOne” ретранслює “темники” Кремля, часто використовуючи для цього представників “5-ї колони”.

Остаточним фактом того, що телеканал “NewsOne” перетворився на частину пропагандистської машини Кремля, стало те, що днями управління телеканалу було передане в руки Портнова.

Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму та у державній зраді — ставить під загрозу національну безпеку України, невіднятною частиною якої є інформаційна безпека…”.

Верховний Суд відмовив Портнову у задоволенні позовних вимог, оскільки наведене у заяві фракції висловлювання не містить складу правопорушення.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь політсили судові витрати.

Рішення ВС є остаточним та оскарженню не підлягає.

  • Нагадаємо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.
  • Раніше повідомлялось, що три кримінальних провадження, в яких фігурував п’ятий Президент України Петро Порошенко, і які були відкриті за заявами ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова, тепер закриті.
Теги: Андрій Портнов, Блок Петра Порошенка, Верховний суд, Європейська солідарність, захист ділової репутації

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