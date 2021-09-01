Портнов програв справу проти «ЄС» про захист честі

Відповідне рішення суду від 18 серпня було опубліковано 31 серпня.

Портнов вимагав спростування інформації про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу “NewsOne”, яка містилася в заяві фракції БПП у Верховній Раді восьмого скликання:

“Фракція Партії “Блок Петра Порошенка” у Верховній Раді України вкотре висловлює обурення антидержавною спрямованістю телеканалу “NewsOne”, яка стає дедалі антиукраїнською, вдається до маніпулятивних засобів та спотворює реальні факти суспільно-політичного життя України. Динаміка антиукраїнських настроїв на телеканалі останнім часом набуває все більших розмірів і все частіше “NewsOne” ретранслює “темники” Кремля, часто використовуючи для цього представників “5-ї колони”.

Остаточним фактом того, що телеканал “NewsOne” перетворився на частину пропагандистської машини Кремля, стало те, що днями управління телеканалу було передане в руки Портнова.

Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму та у державній зраді — ставить під загрозу національну безпеку України, невіднятною частиною якої є інформаційна безпека…”.