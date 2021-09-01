Портнов програв справу проти «ЄС» про захист честі

Відповідне рішення суду від 18 серпня було опубліковано 31 серпня.
Портнов вимагав спростування інформації про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу “NewsOne”, яка містилася в заяві фракції БПП у Верховній Раді восьмого скликання:
“Фракція Партії “Блок Петра Порошенка” у Верховній Раді України вкотре висловлює обурення антидержавною спрямованістю телеканалу “NewsOne”, яка стає дедалі антиукраїнською, вдається до маніпулятивних засобів та спотворює реальні факти суспільно-політичного життя України. Динаміка антиукраїнських настроїв на телеканалі останнім часом набуває все більших розмірів і все частіше “NewsOne” ретранслює “темники” Кремля, часто використовуючи для цього представників “5-ї колони”.
Остаточним фактом того, що телеканал “NewsOne” перетворився на частину пропагандистської машини Кремля, стало те, що днями управління телеканалу було передане в руки Портнова.
Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму та у державній зраді — ставить під загрозу національну безпеку України, невіднятною частиною якої є інформаційна безпека…”.
Верховний Суд відмовив Портнову у задоволенні позовних вимог, оскільки наведене у заяві фракції висловлювання не містить складу правопорушення.
Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь політсили судові витрати.
Рішення ВС є остаточним та оскарженню не підлягає.
- Нагадаємо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.
- Раніше повідомлялось, що три кримінальних провадження, в яких фігурував п’ятий Президент України Петро Порошенко, і які були відкриті за заявами ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова, тепер закриті.