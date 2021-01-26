Ексчиновник часів біглого президента Віктора Януковича Андрій Портнов виграв суд проти Міністерства освіти і науки України щодо перегляду історії Майдану в підручниках за 5-11 класи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Також відповідне рішення 25 січня з’явилося у Судовому реєстрі.

Так, 25 березня 2020 року Портнов звернувся до МОН з вимогою вивчити викладене в восьми підручниках: у семи — з історії України для 11-х класів різних авторів, випущених у 2019 році, і ще в одному підручнику історії для 5-го класу, 2018 року випуску.

У відомстві ексчиновнику відмовили і він вирішив судитися.

У позові Портнов зазначив, що “ознайомившись із змістом підручників з навчальної дисципліни “Історія України“, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України і за якими відбувається навчання в освітніх закладах, ним було виявлено, що виклад нової історії з 2013 року (Розділ Революція Гідності) містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду. Інформація щодо подій 2013-2014 років подана однобічно, з вигадуванням даних і фактів, повідомленням завідомо неправдивих відомостей про події і явища того часу, а також замовчуванням важливих обставин, які мали місце“.

Як приклад інформації, яка нібито не відповідає дійсності, позивач навів підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / B.C. Власов, C.B. Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 288 с., на сторінці 244 якого наведені наступні дані “… 22 січня 2014 р., у День соборності України, снайпери “Беркута“ застрелили на вулиці Грушевського п`ятьох активістів Євромайдану“.

“Вказана інформація, в порушення вимог ч. 2 статті 77 КАС України, не була підтверджена МОН України належними і допустимими доказами, а саме обвинувальними вироками судів. В той же час, у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні судові рішення, які набрали законної сили відносно працівників спеціального підрозділу міліції громадської безпеки “Беркут“ “снайперів беркута“ у “справах Майдану“, якими працівник або працівники “Беркуту“ визнані винними у вбивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану“, – зазначили в суді.

У зв’язку з цим суд вирішив задовольнити позов та зобов’язати МОН переглянути історію Майдану в підручниках.

Народний депутат України від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович, коментуючи рішення суду, зазначив: “Перевернути історію Майдану, помінявши місцями катів і жертв, героїв і зрадників – це повернути бандитську Україну Януковича. Це те, що намагається робити Портнов. За мовчазної згоди нинішньої влади“.