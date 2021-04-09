Про це повідомляє Reuters.
Причиною такого рішення стали побоювання з приводу можливого зв’язку між щепленням і рідкісними випадками утворення тромбів.
“Мета кампанії вакцинації в Португалії – врятувати життя і запобігти серйозним захворюванням. Цього можна домогтися за допомогою будь-якої вакцини, схваленої в Португалії”, – заявила керівниця управління охорони здоров’я Граса Фрейтас.
Вона закликав тих, хто отримав першу дозу, зберігати спокій, оскільки побічні ефекти “вкрай рідкісні”.
Крім того, Фрейтас додала, що заборона прищеплювати цією вакциною є тимчасовою і буде переглянута у разі появи додаткових даних.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.