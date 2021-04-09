У Португалії призупинили використання COVID-вакцини британо-шведської компанії AstraZeneca для людей молодше 60 років.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення стали побоювання з приводу можливого зв’язку між щепленням і рідкісними випадками утворення тромбів.

“Мета кампанії вакцинації в Португалії – врятувати життя і запобігти серйозним захворюванням. Цього можна домогтися за допомогою будь-якої вакцини, схваленої в Португалії”, – заявила керівниця управління охорони здоров’я Граса Фрейтас.

Вона закликав тих, хто отримав першу дозу, зберігати спокій, оскільки побічні ефекти “вкрай рідкісні”.

Крім того, Фрейтас додала, що заборона прищеплювати цією вакциною є тимчасовою і буде переглянута у разі появи додаткових даних.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.