Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС”, – написав він.

Зазначимо, що в’їзд українцям на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений тимчасово, а саме в період з півночі 26 липня до 23 год. 59 хв. 8 серпня.

Рішення може бути переглянуте в будь-який момент.

Так, для в’їзду в Португалію необхідно надати:

довідку з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до в’їзду;

довідку про результати швидкого тесту на антитіла до COVID – 19 (TRAg), зробленого в період не більше ніж за 48 годин до в’їзду в країну.

Також в’їзд дозволений при наявності діючого, виданого в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікату (в паперовому або в електронному варіанті).

При цьому громадянам України, які не мають європейського сертифіката, прибуття авіа- або морським транспортом на територію континентальної Португалії дозволений при:

наявності дійсної посвідки на проживання в Португалії (Residência) і довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин;

наявності документів, що підтверджують статус “члена сім’ї громадянина ЄС” та довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР-тесту, зроблений протягом не більше ніж за 72 години або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений в період не більше ніж за 48 годин.

На Мадейру і Азорські острови в’їзд дозволений для українців з будь-якою метою, в тому числі дозволені туристичні подорожі по безвізу.

Пасажири, які прибувають в Португалію на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Великої Британії, зобов’язані залишатись на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття до Португалії. Для перебування на самоізоляції необхідно заповнити форму на https://travel.sef.pt/ Всі інші пасажири, які прибувають на територію континентальної Португалії повинні заповнити форму на https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Для прибуття на острови архіпелагу Мадейра всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн форму на платформі www.madeirasafe.com , також є обов’язковим повторне тестування, якщо подорожуючий не має довідки, оформленої в авторизованому медичному закладі відповідно до вимог ЄС, з негативним результатом ПЛР-тесту, що зроблений протягом не більше ніж за 72 години до подання документа, або якщо подорожуючий не має Європейського COVID сертифікату. Тестування після прибуття також не вимагається стосовно дітей до 11 років (за умови відсутності у них ознак хвороби) та осіб, які отримали повний курс вакцинації від коронавірусу згідно з рекомендаціями ЄС / ВОЗ (перелік вацин див. більш детально на https://www.madeira.gov.pt/Covid19/DecisoesExcecionaisCovid19), або мають документ, що хворіли на коронавірус в період не більший ніж 180 днів до прибуття на Мадейру та повністю одужали.

Для прибуття на Азорські острови від всіх подорожуючих вимагається заповнення онлайн форми на платформі https://mysafeazores.com, а також є обов’язковим повторне тестування, якщо подорожуючий не має довідки, оформленої в авторизованому медичному закладі відповідно до вимог ЄС, з негативним результатом ПЛР-тесту, що зроблений протягом не більше ніж за 72 години до подання документа, або якщо подорожуючий не має європейського COVID сертифікату. Тестування після прибуття також не вимагається стосовно дітей до 12 років (за умови відсутності у них ознак хвороби).